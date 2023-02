Brasil

INMET alerta para chuvas intensas com 'perigo potencial' em SP, Minas e Bahia

De acordo com o aviso, as chuvas podem ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h)

Publicado 20/02/2023 19:19 | Atualizado há 3 horas