Chuvas em SP: litoral norte volta a apresentar risco de chuva - Governo do estado de SP/Divulgação

Chuvas em SP: litoral norte volta a apresentar risco de chuvaGoverno do estado de SP/Divulgação

Publicado 21/02/2023 12:11 | Atualizado 21/02/2023 12:14

Serviços meteorológicos consultados pelo governo de São Paulo apontam que há previsão de mais chuva com risco de temporais e até granizos em alguns pontos do litoral norte e da Baixada Santista, no início da tarde desta terça-feira (21).



"Essa situação pode ocorrer de forma intermitente até o início da noite", afirmou o governo paulista em comunicado. Na nota, eles pediram atenção redobrada ao solo encharcado devido às ocorrências de deslizamentos de terra nos últimos dias.

Conforme a informação, São Sebastião pode chegar a 25 mm de chuva , com temperatura máxima prevista para 30ºC. Em Ubatuba , o volume máximo previsto é o mesmo, com máximas podendo chegar a 31ºC. Em Ilhabela , também há previsão de 25mm de chuva , com máxima de 30ºC.



Em Bertioga , por outro lado, pode ser que chova um pouco mais, com previsão de 30mm de precipitação. A temperatura máxima também deve chegar aos 30ºC.



Sobe número de mortes



Na manhã de hoje, as equipes de resgate retomaram os trabalhos de busca e o balanço do governo confirmou que o número de mortos em decorrência das chuvas subiu de 40 para 44 , sendo 43 em São Sebastião e uma em Ubatuba, até o momento.

Além disso, sete corpos já foram identificados, sendo ao menos três crianças e quatro adultos .



As equipes concentram esforços, principalmente, em bairros da costa sul de São Sebastião, como a Vila do Sahy, região que teve maior número de vítimas.