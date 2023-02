Lula visitou as áreas atingidas por temporais em São Paulo na útlima segunda-feira (22) - Ricardo Stuckert

Publicado 22/02/2023 09:29 | Atualizado 22/02/2023 09:32

Após os dias de descanso em Salvador serem interrompidos na última segunda-feira, 20, de Carnaval para visitar as áreas atingidas por temporais em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna na manhã desta quarta-feira, 22, a Brasília e vai dedicar o dia a reuniões com ministros. Nos encontros no Palácio do Planalto, o petista pretende discutir novas respostas do governo aos estragos causados pelas chuvas no litoral paulista e à estiagem que atinge o Rio Grande do Sul.

Embora as catástrofes tenham ligação com as mudanças climáticas, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não vai participar dos encontros, de acordo com a nominata divulgada pelo governo. O gabinete da ministra ainda não divulgou a agenda prevista para o dia.

A chegada de Lula a Brasília está prevista para às 10h. A reunião para tratar da resposta às chuvas em São Paulo foi convocada para às 15h e, de acordo com a agenda oficial do presidente, terá a presença de seis ministros. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, representou o ministro Fernando Haddad, que está em deslocamento para a Índia, onde vai participar da reunião do G-20.

No encontro, Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secom) formam o time palaciano. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, participa como responsável pela Defesa Civil. Renan Filho, responsável pela pasta dos Transportes, está a cargo da recuperação das estradas afetadas. Já o ministro Jader Filho, das Cidades, vai comandar a entrega emergencial de moradias a desabrigados no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Às 16h30, Lula promove reunião para discutir a resposta à estiagem gaúcha. Além de Rui Costa, Waldez, Pimenta e Galípolo, que também participam do primeiro encontro, foram convocados ao Palácio do Planalto os ministros Carlos Fávaro (Agricultura), Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário). O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, também estará por lá. Na quinta-feira, 23, Pimenta, Waldez, Dias e Pretto vão visitar as áreas atingidas pela seca no Rio Grande do Sul.