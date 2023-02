Tarcísio de Freitas elogiou o comportamento de Lula - Cristiane Batista/Governo de São Paulo

Publicado 23/02/2023 16:41

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confidenciou a aliados ter ficado encantado com o comportamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante encontro no litoral norte. Segundo ele, Lula mostrou o comprometimento de um verdadeiro chefe de Estado e não tentou constrangê-lo em nenhum momento. Um aliado do governador afirmou que ele ficou surpreso e satisfeito com o encontro.

"Tarcísio disse que Lula se comportou como um líder nato e mostrou-se superior a qualquer rixa partidária", afirmou um dos membros do governo estadual. Ele confessou ainda que havia preocupação de que durante o encontro Lula tentasse colocar o governador em uma situação delicada por ter sido eleito no esteio de Jair Bolsonaro (PL).

Se chegou em dúvida sobre como Lula iria se comportar, Tarcísio saiu com ótima impressão. "O governador gostou muito da reunião e considera que o presidente fez o que dele se esperava. Ele chegou a cumprimentar o Lula por deixar divergências de lado", confirmou outra fonte.



O maior medo de Tarcísio era de ser taxado como um governador bolsonarista e que não demonstra empatia pelo povo paulista. Isso foi descartado em parte pelo comportamento dele, que correu para o litoral pouco depois da tragédia, e em parte porque Lula não alimentou animosidade.



Em conversas privadas pouco antes da reunião, Tarcísio já havia sido orientado a ir sem medo. "O Kassab tinha dito que o Lula jamais iria usar essa situação para humilhá-lo", disse um assessor.

Após o encontro, Tarcísio disse a aliados que é possível fazer um governo amistoso e sem a guerra que viveu enquanto ministro. "Pelo menos não vou morrer de úlcera", brincou.