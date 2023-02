Bolsonaro viajou para cidade do Tennessee - Marcelo Camargo/Agência Brasil

25/02/2023

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou a cidade de Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e viajou para Nashville, no Tennessee, nesta sexta-feira, 24. Ele estava no local desde o dia 30 de dezembro de 2022.



Em um vídeo postado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na suas redes sociais, o ex-chefe do Executivo brasileiro aparece caminhando no aeroporto e sendo abordado por algumas pessoas, crianças e adultos, para tirar fotos.

Já Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, publicou uma foto no Instagram onde eles aparecem dentro de um carro. Na legenda ele escreveu: "Partindo para missão em Nashville Tennessee USA. Bom Dia!".







