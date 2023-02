José Dirceu foi operado após diagnóstico de um hematoma no cérebro - Reprodução: redes sociais

Publicado 25/02/2023 16:31 | Atualizado 25/02/2023 17:21

São Paulo - O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na manhã deste sábado (25). De acordo com o seu filho, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), ele retirou o dreno da cabeça e está andando, com a ajuda de um fisioterapeuta. José Dirceu segue em observação e, por ora, deve receber alta até o começo da próxima semana.

Na última quinta-feira, 23, ele passou por uma cirurgia no cérebro devido a um hematoma subdural . Trata-se de um acúmulo de sangue que pode alterar a pressão do cérebro e, por isso, precisa ser drenado. Casos mais simples podem ser tratados com medicamentos, mas Dirceu precisou de cirurgia.

No primeiro governo Lula (PT), Dirceu foi ministro da Casa Civil, cargo hoje ocupado por Rui Costa (PT - BA). Ele foi acusado e condenado por ser um dos organizadores do esquema do mensalão, que veio à tona em 2006. Em 2015, o ex-ministro também foi condenado no âmbito da Operação Lava Jato.

Em 2018, ele conseguiu uma decisão favorável no Supremo e pode responder aos processos em liberdade. Embora Dirceu esteja oficialmente fora do cenário governamental, ele continua sendo uma das figuras mais influentes do petismo. No último dia 13, na festa de 43 anos do Partido dos Trabalhadores, ele foi citado nominalmente por Lula, que o agradeceu em seu discurso.