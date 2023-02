No total, o sistema teve 2.062.815 inscrições, isso porque os estudantes podem escolher duas opções de curso - Reprodução

Publicado 25/02/2023 17:19 | Atualizado 25/02/2023 18:59

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma do Ministério da Educação que reúne vagas de universidades públicas, teve 1.073.024 inscritos, alta de 1,8% em relação à mesma edição do ano anterior, que teve 1.054.474 cadastrados por CPF. As inscrições foram encerradas na sexta-feira passada (24) e o resultado será divulgado na próxima terça-feira (28).



No total, o sistema teve 2.062.815 inscrições, isso porque os estudantes podem escolher duas opções de curso. Para disputar uma das 226 mil vagas, os alunos tinham de usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não poderiam ter zerado a redação. O prazo para manifestar interesse na lista de espera será de 28 de fevereiro a 8 de março.

O ministro da Educação, Camilo Santana, comemorou o resultado do balanço. Segundo ele, foi importante reverter a tendência de queda nos cursos, o que vinha ocorrendo, afirma, desde 2017.



O Enem também vem sofrendo com a queda de candidatos nos últimos anos, assim como outros vestibulares. Entre os motivos, especialistas apontam a piora da realidade socioeconômica do país.