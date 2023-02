Lula compartilhou a foto nas redes sociais - Ricardo Stuckert

Lula compartilhou a foto nas redes sociaisRicardo Stuckert

Publicado 27/02/2023 13:16

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta segunda-feira, 27, uma nova foto oficial como presidente da República em seu terceiro mandato. Na imagem, o chefe do Executivo aparece na área externa do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em Brasília, com a faixa presidencial em um dia ensolarado. Lula veste um terno azul e uma gravata vermelha.

A imagem foi publicada na conta oficial do Twitter do presidente e, logo em seguida, Lula atualizou a foto de perfil com o retrato. O novo registro do governo Lula 3, feito pelo fotógrafo oficial do presidente, Ricardo Stuckert, se assemelha à imagem oficial da ex-presidente Dilma Rousseff, quando assumiu a Presidência da República em 2011.

As imagens dos chefes do Executivo também ficavam expostas no Palácio do Planalto, onde o presidente despacha diariamente. A galeria, no entanto, foi destruída por golpistas durante os ataques às instituições em Brasília no dia 8 de janeiro e ainda não foi refeita.