Rodovia chegou a ficar totalmente interditada por cerca de 2h - Reprodução: RPC Curitiba

Rodovia chegou a ficar totalmente interditada por cerca de 2hReprodução: RPC Curitiba

Publicado 23/09/2023 09:23

Paraná - Um acidente entre oito veículos deixou pelo menos sete pessoas feridas na BR-277 em Morretes, litoral do Paraná, nesta sexta-feira (22). A rodovia chegou a ficar totalmente interditada por cerca de 2h.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes realizava obras no asfalto em trecho um pouco à frente de onde foi a batida. Havia sinalização da obra, mas o trânsito estava lento.

Um caminhão, carregado com soja, não conseguiu parar e arrastou sete carros. Um dos veículos atingidos foi parar na pista sentido Curitiba, que ficou totalmente bloqueada por mais de 2h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Paranaguá. O estado de saúde deles é estável. Todos os motoristas envolvidos no acidente fizeram o teste do bafômetro e todos deram negativo, segundo a PRF.