Ranani Glazer tinha 24 anosReprodução/Instagram

Publicado 10/10/2023 10:14 | Atualizado 10/10/2023 10:21

A morte do brasileiro Ranani Glazer, em Israel, após os ataques do grupo Hamas comoveu diversas pessoas no Brasil. A vítima havia sido dada como desaparecida no último sábado (7) e teve sua morte confirmada na noite desta segunda-feira (9).

Entre outros políticos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicou seu lamento em sua rede social. Ele também repudiou os atos de violência contra os civis que estão foram alvo de ataques.

''O Governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis'', publicou no Twitter.

O prefeito de Porto Alegre-RS, Sebastião Melo, cidade natal de Ranani, também publicou uma nota de pesar sobre o ocorrido. Ele citou a notícia como 'devastadora'.

''Devastadora a confirmação do falecimento do porto-alegrense Ranani, vítima do ataque terrorista do Hamas a Israel. Nada justifica a morte de cidadãos inocentes. Quando termina a política, começa a guerra. O caminho é a paz. Meu profundo pesar à família e à comunidade judaica''.

Assim como Sebatião Melo, o gaúcho Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, também deixou uma mensagem de pesar. Ele acredita que este tipo de ocorrido representa um 'retrocesso civilizatório'.

''Recebo com tristeza a morte de Ranani Glazer, gaúcho que morreu durante um ataque criminoso ao Sul de Israel. Condeno todos os atos de terrorismo. As vidas que se perdem neste conflito representam um retrocesso civilizatório. Meus sentimentos a amigos e familiares'', comigo.

