Eclipse poderá ser visto em alguns continentes - Pixabay

Publicado 27/10/2023 10:01

Um eclipse lunar parcial será visível em algumas regiões do Brasil neste sábado (28). De acordo com o Observatório Nacional, este evento pode ser considerado o maior envolvendo a lua até 2025. Ao contrário do eclipse solar, é seguro olhar diretamente para a lua sem a necessidade de óculos de proteção.

A região mais a leste do Brasil, que inclui os estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte e parte dos estados Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Piauí, terá a oportunidade de ver o eclipse parcial no nascer da Lua. A cobertura máxima será de 6% e vai ocorrer durante o nascimento da Lua.

Nas demais localidades, o eclipse será penumbral, já que a Lua terá passado pela fase parcial antes de surgir no horizonte. O eclipse lunar ocorre quando Sol, a Terra e a Lua se alinham no espaço, fazendo com que a sombra do planeta seja projetada no satélite.

Além do Brasil, o eclipse será visível em várias partes do mundo, incluindo Europa, Ásia, Austrália, América do Norte, grande parte da América do Sul, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, Ártico e Antártica, de acordo com o portal Time and Date''.

O Observatório Nacional também fará uma transmissão ao vivo do fenômeno pelo YouTube.



