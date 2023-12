Foto divulgada por Fernando Pires, irmão do cantor Alexandre Pires - Foto:Reprodução/Internet

Publicado 05/12/2023 16:55

Após Alexandre Pires e o empresário Matheus Possebon serem alvos de operação da Polícia Federal (PF) sobre garimpo em terras Yanomami, o irmão do cantor, Fernando Pires, publicou uma mensagem enigmática falando em "julgamento preconceituoso".

Sem citar diretamente o irmão ou o caso, ele divulgou uma imagem em que aparenta estar rezando e escreveu: "A pessoa vê a capa e acha que leu o livro. Cuidado, pois o julgamento preconceituoso pode lhe privar da verdade".

Fernando é vocalista e instrumentista do grupo de samba Só Pra Contrariar. Ele integra o grupo desde sua formação e assumiu a liderança após a saída do irmão em 2002, quando ele iniciou a carreira solo.

Em junho de 2023, Alexandre Pires anunciou que o grupo faria uma turnê em 2024 pelo Brasil e em Portugal com a formação original. Até o momento, os shows permanecem marcados.

Entenda o caso

cantor teria recebido, segundo a investigação, ao menos R$ 1 milhão de uma mineradora investigada. Já o empresário é suspeito de financiar o garimpo. Possebon seria um dos "responsáveis pelo núcleo financeiro dos crimes", aponta a PF. O site g1 informou que Matheus Possebon foi preso preventivamente nesta terça-feira, 4. Ao Estadão, a PF afirmou que não informaria sobre eventuais prisões na operação.

Investigadores ouvidos pelo Blog do Fausto Macedo, do Estadão, informaram que Alexandre insistiu em permanecer por 3h a bordo do navio temático Navio Alexandre Pires com receio de ser detido. A prisão nunca aconteceu, já que a polícia não detinha um mandado contra o artista. Alexandre teve o celular apreendido. Veja aqui como é o navio em que o músico estava.

A reportagem tentou contato com Pires e Possebon para comentarem as acusações, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.