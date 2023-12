Gonet integra os quadros do Ministério Público Federal desde 1987 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Gonet integra os quadros do Ministério Público Federal desde 1987Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 13/12/2023 11:21

Gonet disse que são quase 40 anos em atividades jurídicas, somando os 36 anos no MPF com os mais de quatro anos como assessor do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Francisco Rezek.

"Gostaria de enfatizar que toda uma vida assim dedicada ao Direito, se me inspirou na necessidade do olhar técnico sobre temas delicados da vida social e política, não me embaçou a visão para o principal, de que o Direito foi feito para as pessoas, devendo ser tratado como elemento indispensável para que todos possam com autonomia buscar a realização como seres humanos", disse Gonet.

Ele participa nesta quarta-feira de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal ao lado do indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino. Paulo Gonet é subprocurador-geral da República e atuou como vice-procurador-geral eleitoral durante o mandato de Augusto Aras como PGR.

Além disso, fundou, junto do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e do ex-procurador-geral da República Inocêncio Mártires Coelho, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Em 2017, Gonet vendeu sua participação no negócio ao filho de Gilmar, Francisco Mendes.