Marcelinho Carioca aparece ao lado de sua família após o sequestroReprodução: vídeo

Publicado 19/12/2023 11:38

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca publicou um vídeo em seu perfil nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira, 19, em que aparece ao lado de sua família após o sequestro . Na gravação, ele agradeceu o carinho do público e disse que está feliz por estar em casa com as pessoas que ama.

"Bem, gente, que bom estar de volta, em casa, do lado de pessoas que realmente a gente ama. Toda minha família aqui me esperando, torcendo por mim. "Não só eu estou feliz, mas muita gente que torce por mim está, também", disse.

O ex-atleta, de 51 anos, ainda falou sobre a amiga, Taís Moreira, que também foi levada pelos criminosos : "Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha amiga, da Taís, que está agora ao lado dos seus dois filhos, ao lado das pessoas que a amam, que ela é uma mulher digna correta", completou.



Em seguida, ele falou sobre o vídeo publicado em seu perfil na segunda-feira, 18, em que aparece ao lado de uma mulher . O ex-jogador havia dito que ela é casada, que ambos se conheceram em um samba e que ficaram juntos. No vídeo, Marcelinho ainda diz que os dois teriam sido sequestrados a mando do marido dela.

"E por falar nisso, me perguntaram: 'e aquele vídeo que você fez dizendo, né, que descobriu depois que a mulher casada e que o marido dela foi atrás de você pra te sequestrar?'. Gente, se você está com revólver apontado na sua cabeça e você é coagido a fazer um vídeo daquele, não tem como. Você vai pensar na sua vida. Eu fui obrigado a fazer aquele vídeo. Só que não colou, não cola, porque eu fui no show da Neoquímica Arena, com um casal de amigos, somente nós três, e saí de lá sozinho. Fui encontrar os amigos e a Thaís em Itaquá para poder entregar os ingressos do show de domingo, onde eu não poderia estar presente. E eles iriam." afirmou o ex-jogador.

"Depois de tudo o que aconteceu dentro do cativeiro, Deus deu uma segunda oportunidade para mim. E o mais importante é que eu estou aqui, ao lado dos meus filhos. O mais importante é que a Thais está lá na casa dela, com a família dela também", completou.

Entenda o Caso

No último sábado, 16, Marcelinho foi ao show do cantor Thiaguinho, em São Paulo. Em um vídeo em que mostra os hematomas que ficou depois do sequestro, o ex-jogador contou que, após o show, foi até a casa de Thais, em Itaquaquecetuba, para entregar os ingressos da apresentação de domingo, pois ele não poderia comparecer. Os dois trabalharam juntos na Secretaria dos Esportes de Itaquaquecetuba, onde o ex-jogador foi secretário.

"A Thais é minha amiga há três anos. Conheço o marido dela e os três filhos dela. Falaram uma porção de coisas que não tem nada a ver. Eu não tenho nada a ver com a Thais e nem ela comigo", declarou.

"Três ruas depois (da casa de Thais), tem festa de comunidade, o funk rolando e aquilo tudo. Questão de eu chegar e conversar com todo mundo que estava ali na frente da casa dela, chegaram três indivíduos e me abordaram", contou.

Marcelinho e a mulher foram rendidos pelos sequestradores, obrigados a entrar num carro e tiveram seus rostos cobertos com um capuz. "Depois não vi mais nada", relatou.

Os sequestradores pediram dinheiro a Marcelinho e o levaram para um cativeiro. "Eu disse: 'Não tem problema, cara. Podem pegar tudo. Eu só quero que vocês me soltem'".

Pelo menos R$ 40 mil foram transferidos das contas do ex-atleta e de um sócio, de acordo com o diretor-geral da Polícia Civil, Artur Dian.

Prisões



Foram detidos três homens e duas mulheres — parte deles já tinham passagem pela polícia. Todos foram levados à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no centro da capital. Uma sexta pessoa foi conduzida à delegacia, como testemunha.

De acordo com a Secretaria de Segurança de São Paulo, os suspeitos foram presos na cidade de Itaquaquecetuba, na região metropolitana do estado, na mesma região onde foi encontrado o carro de Marcelinho Carioca.

Revelado no Flamengo, Marcelinho fez história no Corinthians



Marcelinho foi revelado pelo Flamengo e alçado ao time principal pelo técnico Telê Santana quando tinha apenas 16 anos. A estreia como profissional aconteceu em 1988, substituindo o ídolo Zico em um clássico com o Fluminense. Marcelinho fez parte de conquistas importantes no Flamengo, como a Copa do Brasil (1990), Carioca (1991) e Campeonato Brasileiro (1992).



O jogador foi negociado com o Corinthians em 1993, quando passou a ser chamado de Marcelinho Carioca. Apesar de ter ido contra a transferência, o jogador teve identificação imediata com a torcida e viveu o seu auge com a camisa alvinegra.



Marcado pela destreza na bola parada, especialmente nas cobranças de falta, ele empilhou títulos pelo time do Parque São Jorge: Paulistão (1995, 1997, 1999 e 2001), Campeonato Brasileiro (1998 e 1999), Copa do Brasil (2000) e Mundial de Clubes da Fifa (2000).



Marcelinho também acumulou passagens por Vasco, Santos e Valencia antes de se aposentar. Após pendurar as chuteiras, ele se formou em Jornalismo e trabalhou como comentarista. Posteriormente, ingressou na carreira política e até janeiro ocupou o cargo de secretário municipal de esporte e lazer de Itaquaquecetuba.