Thiago Rodrigues era pré-candidato à prefeitura do Guarujá - Reprodução

Thiago Rodrigues era pré-candidato à prefeitura do GuarujáReprodução

Publicado 29/12/2023 09:03 | Atualizado 29/12/2023 09:04

São Paulo - Thiago Rodrigues, jornalista e pré-candidado à prefeitura do Guarujá, no litoral de São Paulo, havia publicado um vídeo em sua rede social sobre morte de políticos na cidade antes de ser assassinado a tiros , na noite da última quarta-feira (27).

O vídeo em questão era do humorista Leo Lins, que citava: ''A política aqui no Guarujá é um assunto delicado... Já teve gente assassinada, disputa pelo poder, e até gente com a esposa no rolo. Guarujá está quase um 'Game of Thrones'", disse em referência à série norte-americana, em 2021. A postagem foi feita com duração de 24 horas nove dias antes do crime, conforme publicou o g1.

As circunstâncias da morte de Thiago Rodrigues ainda estão sendo investigadas. Logo após o ocorrido, em uma espécie de confraternização, a Polícia Militar foi acionada e encontrou fragmentos de balas próximos a seu corpo.

O caso foi registrado no Delegacia de Guarujá, e encaminhado ao 2º DP do município, que investiga a autoria e motivação do crime para prender os assassinos.

Vídeo provocativo após polêmica



Leo Lins estava vivendo uma desavença com a administração pública do Guarujá, já que um show que iria fazer no Teatro Municipal, em 2021, foi cancelado de última hora. A prefeitura alegou que se tratava de um problema elétrico, enquanto Lins entendeu que estava sendo censurado.