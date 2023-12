Homens se abraçam após briga de trânsito em Goiânia - Reprodução

Publicado 30/12/2023 10:06 | Atualizado 30/12/2023 10:08

Goiás - Uma briga terminou de maneira inesperada em Goiânia, capital de Goiás. Isso porque dois homens deixaram seus veículos durante uma discussão de trânsito e começaram a se agredir. No entanto, após cerca de dois minutos, o conflito terminou com um abraço.

O caso, que aconteceu no bairro Parque Amazônia, no cruzamento das ruas Niterói e Expedicionário José Goiano, na quinta-feira (28), ganhou os holofotes da mídia local. Veja um vídeo do confronto:

JIU JITSU NO ASFALTO’ | Uma briga de trânsito ocorrida na tarde desta quinta-feira (28), no cruzamento da rua Niterói, com a rua Expedicionário José Goiano, no Parque Amazônia, em Goiânia, terminou de uma forma surpreendente. pic.twitter.com/CFYdJzvdwa — Não Foi Acidente (@OficialNFA) December 30, 2023

No fim do confronto, cada um dos envolvidos foi para um lado. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de Goiás para entender se houve algum acionamento, mas não obteve resposta até o momento desta publicação.