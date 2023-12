Polícia Civil de Goiás encontrou o homem ferido após tentativa de fuga - Reprodução

Publicado 30/12/2023 13:13 | Atualizado 30/12/2023 13:20

A Polícia Civil de Goiás anunciou na quinta-feira, 28, a prisão de um homem, de 51 anos, após tentar emboscar e matar a mulher, com quem foi casado por 30 anos. O crime aconteceu no dia 16 de dezembro. Ele responderá pelos crimes de feminicídio tentado, descumprimento de medidas protetivas e porte ilegal de arma de fogo, com pena de até 24 anos de prisão.

Segundo a polícia, o suspeito foi até a fazenda da vítima em Iporá, na noite do dia 15, desligou o padrão de energia, esperou do lado externo durante a noite e atacou a mulher ao amanhecer. O investigado tentou atirar contra a vítima várias vezes, mas a arma falhou. Em seguida, a agrediu causando várias lesões.

Após falhar na tentativa de assassinato, o suspeito fugiu pelos fundos da fazenda. Ele foi localizado pela Polícia Civil. O suspeito estava ferido, pois tentou se matar. O homem recebeu atendimento médico de emergência em Iporá e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiânia, no mesmo dia.