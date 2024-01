Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 03/01/2024 07:40 | Atualizado 03/01/2024 07:44

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou, nesta terça-feira (2), que o Brasil e a Argentina são "parceiros naturais", ao ser questionado sobre as perspectivas para a relação entre os dois países após a chegada de Javier Milei à Casa Rosada.



"Vamos trabalhar para continuar sendo parceiros, porque é uma relação de ganha-ganha", disse Alckmin, em entrevista ao programa WW, da CNN Brasil.



O vice-presidente afirmou ainda que o Brasil precisa "reconquistar os países vizinhos", tratando-os como prioridade, já que compram produtos brasileiros de maior valor agregado, e não apenas commodities. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai seguir empenhado em fechar um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, segundo Alckmin.

A relação do governo brasileiro com o presidente argentino ainda precisa ser reconstruída, já que Lula e seu partido apoiaram a eleição de Sergio Massa no país vizinho. Lula também não foi à posse de Javier Milei. Durante sua campanha eleitoral, Milei havia dito que jamais se reuniria com o petista, mas após vencer a eleição, decidiu mandar um convite.

Com informações do Estadão Conteúdo.