Padre Júlio Lancellotti é alvo de investigação na AlespReprodução

Publicado 04/01/2024 16:59

Em discurso no Vaticano em 2020, o Papa Francisco se referiu ao padre Júlio Lancellotti - alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) a ser instalada na Câmara Municipal de São Paulo - como um “mensageiro de Deus” que “está sempre trabalhando com os excluídos, com os pobres”. O pontífice também afirmou, no mesmo discurso, que telefonou para Lancellotti para saber sobre o trabalho com a população de rua.

“Ontem, consegui ligar para um padre italiano idoso, missionário da juventude no Brasil, mas sempre trabalhando com os excluídos, com os pobres. E vive essa velhice em paz: consumiu a sua vida com os pobres. Esta é a nossa Mãe Igreja, este é o mensageiro de Deus”, disse o pontífice em discurso.

Padre Júlio Lancellotti, figura conhecida nacionalmente pelo trabalho que realiza com a população em situação de rua na capital paulista, é um dos principais alvos de uma CPI que está investigando a possível participação das organizações não governamentais (ONGs) em uma alegada "máfia da miséria", acusando-as de explorar os dependentes químicos na região central da capital.