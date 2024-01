Confusão chamou a atenção de vizinhos na Zona Norte de São Paulo - Reprodução

Publicado 08/01/2024 11:08

São Paulo - Um vídeo que viralizou na última semana nas redes sociais mostra um homem sendo agredido após cuspir em uma mulher. O caso aconteceu em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo.

O vídeo mostra um homem se aproximando e uma mulher de forma agressiva e em seguida cuspindo em seu rosto. Nesse momento, um motoboy que está no alto no vídeo anda em direção ao agressor e dá um chute, fazendo com que o homem caísse no chão.

Após a agressão sofrida pelo homem que cuspiu no rosto da mulher, é possível ouvir comemorações de pessoas em suas varandas, que estavam acompanhando toda a confusão.

Em entrevista ao portal ABCD, o motoboy deu sua versão do que aconteceu. Ele, que agradeceu ao apoio que tem recebido, disse que o vídeo só mostra a parte final da polêmica.

''Quero agradecer a todas as mulheres e os rapazes que estão mandando apoio pela minha atitude. Ali foi só o final do vídeo. Eu tinha acabado de fazer uma entrega. Eu estava esperando outra corrida trocar no meu telefone. E aí começou uma briga entre dois homens, pareciam ser o ex e o atual dessa mulher'', disse.



''Foram uns cinco minutos de briga. Em um momento o atual parou de brigar, entrou no carro e deixou a mulher para trás. A partir disso, o ex ficou ali no mesmo local da mulher e passou a agredi-la. Tem um empurrão que o vídeo não mostra. Ele também a xingou de tudo quanto é nome, disse que pegaria uma faca para matá-la. Na hora que eu achei que ele iria agredi-la novamente, pensei 'não vou deixar'. Aí ele cuspiu na cara dela. Só que é aquilo, eu sou pai de família, vim de uma mulher, então não vou deixar'', contou.



Motoboy deu sua versão do ocorrido Reprodução

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para entender se houve algum acionamento ou investigação posterior ao ocorrido. No entanto, não houve resposta até o momento desta publicação.