Caso gerou grande repercussão nas redes sociaisReprodução

Publicado 08/01/2024 14:47

São Paulo - Um vídeo que mostra um homem cuspindo no rosto de uma mulher chamou a atenção de muitas pessoas na última semana. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que informou que trata-se do ex-marido da vítima, que tem histórico de persegui-la. O caso aconteceu no bairro Jardim Íris, na Zona Norte de São Paulo, na quinta-feira, às 18h30.

Em nota, a pasta informou que os dois foram casados há 10 anos e já estão separados há 19 anos. No entanto, a partir do momento em que a mulher iniciou um novo relacionamento amoroso, o ex passou a forçar um contato, indo, inclusive, no trabalho e na casa da vítima.

A mulher informou que, no dia do ocorrido, ele havia aparecido na porta do condomínio onde mora, a esperou sair e começou a agredi-la e ameaçá-la.

Vídeo mostra homem sendo agredido por motoboy após cuspir no rosto de mulher. #Violencia #RiodeJaneiro #ODia



Créditos: Reprodução pic.twitter.com/Br0dzuUalh — Jornal O Dia (@jornalodia) January 8, 2024