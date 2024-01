Diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala - Fabrice Coffrini/ AFP

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, afirmou nesta quinta-feira, 18, que "não será possível recuperar a economia global" sem antes reverter a fragmentação entre países e estabelecer um fluxo livre de comércio. "Com certeza, estamos preocupados sobre o unilateralismo e o protecionismo", afirmou Ngozi, durante painel no Fórum Econômico Mundial, em Davos.

Vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis também comentou sobre a necessidade de manter cautela quanto ao protecionismo. "Devemos preservar o multilateralismo ao mesmo tempo em que tentamos encontrar um equilíbrio que permita aumentar a resiliência das cadeias de oferta", disse.

Contudo, ele acrescentou que a Europa continuará tomando medidas para proteger sua cadeia de suprimentos.

Ao ser questionada sobre o que poderia ajudar na resiliência das cadeias de oferta sem fragmentar o comércio global, Ngozi voltou a reforçar o papel essencial de países emergentes e em desenvolvimento.

"Ao investir nesses países, a Europa, por exemplo, poderia reduzir os custos do comércio e aumentar a produtividade", afirmou a dirigente.