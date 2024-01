Criança foi resgatada pela polícia - Divulgação

Publicado 23/01/2024 13:08

Belo Horizonte - Um homem de 27 anos foi preso por sequestrar uma criança de 3 anos em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ele é ex-namorado da mãe da criança.

De acordo com a mãe e o padrasto da vítima, o homem chegou à residência do casal e tocou a campainha. Quando foi atendido, pegou a criança que correu à porta para ver quem era. O padrasto tentou impedir, mas o suspeito sacou uma arma e ameaçou os dois de morte. Em seguida, o homem fugiu com a criança em um automóvel.



Logo após o sequestro, os responsáveis pela vítima rapidamente acionaram a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), e as investigações tiveram início.

Com as características do carro do suspeito, a equipe policial descobriu que se tratava de um veículo alugado e que ele provavelmente teria tomado como destino a casa de familiares na cidade de Nova Serrana, no interior.

Os policiais foram a este endereço familiar e descobriram que o homem já havia estado lá e voltou para a capital mineira junto de outro suspeito, de 23 anos.

Novamente o paradeiro do homem foi localizado. Desta vez em frente ao prédio onde o investigado residia, no Bairro das Indústrias. No local, a equipe montou vigilância e descobriu, por meio de um morador, que a dupla estava em um dos apartamentos.

No imóvel, os policiais encontraram a criança deitada em um colchão na sala e os suspeitos sentados no chão, com todas as luzes apagadas. Imediatamente, foi dada voz de prisão à dupla, que foi encaminhada à delegacia e autuada em flagrante pelo sequestro. A criança foi entregue à mãe em segurança.