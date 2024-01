Caso aconteceu no litoral de São Paulo - Reprodução

Publicado 24/01/2024 10:53

São Paulo - Três criminosos morreram, 15 foram presos (todos homens entre 18 e 38 anos) e dois adolescentes foram apreendidos após um assalto a um caminhão na Rodovia Anchieta, na altura de Cubatão, no litoral paulista, na manhã desta terça-feira (23).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os criminosos visavam uma carga de maços de cigarro, avaliada em cerca de R$ 7,215 milhões. A polícia foi acionada para o ocorrido e conseguiu localizar o caminhão ainda na cidade de Cubatão.

No momento da abordagem, houve um confronto armado entre policiais e criminosos. Na ocasião, sete homens foram presos. Um deles foi ferido e levado por bombeiros a um hospital local. Ele permanece vigiado por policiais.

Outros dez homens conseguiram fugir em primeiro momento, mas foram localizados nos arredores. Três deles entraram em confronto com a polícia e morreram. Outros sete foram presos.

No entanto, o grupo havia se dividido e outro automóvel com parte da carga e com o motorista como refém havia conseguido escapar. O veículo foi localizado na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, km 376, em Miracatu, a cerca de 130 km de Cubatão. O motorista estava ileso e dois adolescentes foram apreendidos.

A carga foi totalmente recuperada. O caso foi apresentado na na 3° Delegacia de Homicídios do Deic do Deinter-6 e foi registrado como roubo de carga, corrupção de menores, associação criminosa, morte decorrente de intervenção policial e resistência.