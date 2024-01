André Rodrigues do Amaral, à esquerda, e Marcilio Franco da Silveira, à direita - Reprodução

André Rodrigues do Amaral, à esquerda, e Marcilio Franco da Silveira, à direitaReprodução

Publicado 29/01/2024 10:48

Minas Gerais - Os empresários Marcílio Franco da Silveira e André Rodrigues do Amaral e suas famílias foram as vítimas do acidente aéreo que deixou sete mortos em Itapeva , no sul de Minas Gerais, neste domingo (28).

Marcílio estava acompanhado de sua mulher Raquel, além de Antônio, filho do casal, enquanto André viajava com sua mulher, Fernanda. O piloto e o co-piloto totalizam as sete vítimas do acidente.

Os dois eram sócios da empresa CredFranco, que realiza serviços bancários. A empresa emitiu nota lamentando o falecimento dos dois. Na publicação, a empresa cita que os dois ''deixaram um legado de empreendedorismo, liderança e humanidade''.

A dupla também atuava junta na Associação Nacional de Empresas Correspondentes Bancárias (Anec). Marcílio era presidente e um dos fundadores da entidade, enquanto André ocupava um cargo no conselho. A Anec valorizou a liderança de Marcílio em sua nota de pesar:

''Durante sua curta gestão, a ANEC se tornou uma das principais entidades representativas do setor de correspondentes bancários no Brasil. Sob sua liderança, a associação promoveu uma série de ações importantes para o fortalecimento do setor'', dizia um trecho.

Nota da Credfranco

''É com profundo pesar e consternação que a CREDFRANCO comunica o falecimento dos nossos estimados empresários André Amaral, Marcílio Franco e familiares, ocorrido em 28/01/24, deixando um legado de empreendedorismo, liderança e humanidade.



André Amaral e Marcílio Franco foram pilares fundamentais na fundação e crescimento da CREDFRANCO, dedicando suas vidas ao desenvolvimento de soluções inovadoras e ao fortalecimento das relações comerciais e comunitárias. Suas visões e esforços não apenas impulsionaram a nossa empresa, mas também contribuíram significativamente para o avanço do setor.

Neste momento de luto, expressamos nossas mais sinceras condolências e solidariedade à família, amigos e a todos que compartilham conosco este momento de tristeza e reflexão.



A CREDFRANCO está comprometida em honrar a memória e continuar o legado de André e Marcílio, mantendo os valores e princípios que eles tanto prezavam.



Os detalhes sobre as cerimônias de homenagem e sepultamento serão informados oportunamente. A empresa prestará todo o apoio necessário aos familiares e colaboradores neste período difícil.



Com respeito e saudade''.



Nota da ANEC

''É com profundo pesar que comunicamos ao mercado a perda inesperada do Presidente da ANEC, Marcílio Franco, e do Conselheiro Administrativo, André Amaral, em decorrência de um acidente de avião.



Marcílio Franco teve um papel importante à frente da ANEC nos últimos 4 meses, como Presidente, tendo contribuído com o crescimento da associação e o fortalecimento do mercado de Corban. Marcílio era Fundador e Presidente da CredFranco, e um dos fundadores da ANEC.



Durante sua curta gestão, a ANEC se tornou uma das principais entidades representativas do setor de correspondentes bancários no Brasil. Sob sua liderança, a associação promoveu uma série de ações importantes para o fortalecimento do setor.



Marcílio Franco deixa um legado de trabalho e dedicação que será sempre lembrado por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo.



André Amaral era sócio de Marcílio Franco, na Credfranco, e fazia parte do Conselho da ANEC desde a sua fundação, tendo contribuído para o fortalecimento da associação.



A ANEC se solidariza com as famílias e amigos''.

O acidente

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo (28), na zona rural de Itapeva, região sul de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros do estado informou que os militares encontraram sete mortos no local. O número foi confirmado por peritos da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

De acordo com relatos de moradores, o avião monomotor PS-MTG se partiu enquanto sobrevoava a região e suas partes foram caindo aos poucos ao solo. Os bombeiros da cidade de Extrema informaram que prosseguem nas buscas de outras possíveis vítimas e que os destroços caíram a um raio aproximado de 400 metros.

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), localizados no Rio de Janeiro, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para a ocorrência com a aeronave de matrícula PS-MTG, em Itapeva (MG). As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.