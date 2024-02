Deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - Wilson Dias/Agência Brasil

Deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)Wilson Dias/Agência Brasil

Publicado 08/02/2024 10:30 | Atualizado 08/02/2024 11:46

Uma postagem no X, antigo Twitter, aponta que as últimas duas ações da Polícia Federal sobre Jair aconteceram um dia após uma live, no dia 28 de janeiro, e também um dia após um grande ato em favor do político, no dia 7 de janeiro.

Após o apontamento, o deputado escreveu que a ''a política do Brasil hoje é feita no Supremo Tribunal Federal''. A família Bolsonaro já demonstrou insatisfação com o Supremo em diversos momentos.

-28/JAN Super Live marcando retorno de @jairbolsonaro às lives

-29/JAN STF Alexandre de Moraes manda Polícia Federal na casa de Bolsonaro em Angra



-7/FEV grande ato pró Bolsonaro em S. Sebastião

-8/FEV STF Alexandre de Moraes apreende passaporte de Bolsonaro e prende assessores… pic.twitter.com/zf4u8Urvcr — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) February 8, 2024

A PF esteve na casa do ex-presidente, em Angra dos Reis, e confiscou o celular de um de seus assessores, Tercio Arnaud Thomaz. "Saí do governo há mais de um ano e sigo sofrendo uma perseguição implacável", afirma Bolsonaro. "Me esqueçam, já tem outro governando o país", completou.

Outros alvos



Entre os alvos de mandados de busca e apreensão estão aliados do ex-presidente, como os militares Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o presidente nacional do PL Valdemar Costa Neto e o ex-assessor do Presidência Tercio Arnaud.

Já os alvos do mandado de prisão são o ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência no governo de Jair Bolsonaro, Filipe Martins, e o ex-ajudante de ordens coronel Marcelo Câmara, além do major das Forças Especiais do Exército Rafael Martins.

Essas três pessoas foram presas nesta quinta-feira. O quarto mandado de prisão foi expedido para o coronel Romão Correa Neto, que ainda não foi preso.