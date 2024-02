Senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS)Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 08/02/2024 18:25 | Atualizado 08/02/2024 18:31

Brasília - O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) criticou nesta quinta-feira (8) a operação Tempus Veritatis durante seu discurso no plenário. De acordo com o parlamentar, "nem Hitler ousou isso no começo de sua ascensão ao poder". Na avaliação de Mourão, a operação tem o objetivo de suprimir a oposição política no país.

"Tudo está sendo misturado para alcançar indistintamente opositores políticos, inclusive o principal partido de oposição [PL]. As medidas persecutórias variam segundo as circunstâncias (...). Estamos caminhando para a implantação de um regime autoritário. O que se vislumbra nessa onda de apreensões deflagradas hoje é a intenção de caracterizar as manifestações da população como fruto de uma conspiração golpista, desqualificando toda e qualquer forma de protesto", disse Mourão.

O senador também afirmou que os comandantes das Forças Armadas "não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da Justiça Militar."

A operação Tempus Veritatis investiga um grupo bolsonarista acusado de "tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito". A PF expediu nesta quinta-feira, ao todo, 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares.