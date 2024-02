Bolsonaro durante reunião com ministros - Reprodução

Publicado 09/02/2024 10:20 | Atualizado 09/02/2024 10:23

Em reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) insinuou que perderia as eleições presidenciais naquele ano e cita: ''a gente vai ter que fazer alguma coisa antes''. O político é investigado pela Polícia Federal por tentativa de golpe

''Nós não podemos deixar chegar as eleições e acontecer o que está pintado. Eu parei de falar sobre voto imp... nas eleições já tem umas três semanas. Vocês estão vendo agora, acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes", declarou. Confira o vídeo conseguido pelo jornalista da ''Band'', Túlio Amâncio:

O jornalista da Band, Túlio Amâncio (@tulio_amancio), teve acesso a vídeos da reunião ministerial, que baseou a operação da Polícia Federal.



"Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter caos no Brasil, vai ser uma guerrilha (...)", disse Jair Bolsonaro pic.twitter.com/WCTJfGfrSb — Band Jornalismo (@BandJornalismo) February 9, 2024

O então presidente também pediu "reação" contra uma alegada fraude no sistema eleitoral - do contrário, o País viraria "uma grande guerrilha". "Se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições?", disse o então presidente na ocasião.

A gravação do encontro, apreendida pela Polícia Federal (PF) na casa de Mauro Cid em 2023. Esse registro fez com que a corporação iniciasse uma operação faz investigar a conduta do ex-presidente e o planejamento para a tentativa de golpe.

Estavam na reunião Anderson Torres (ex-Justiça), general Augusto Heleno (ex-Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (ex-Defesa), Mário Fernandes (ex-chefe-substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República) e Walter Braga Netto (ex-Casa Civil). Todos são alvos da Operação Tempus Veritatis, deflagrada na quinta-feira, 8, e investigados por tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito.



O então presidente clamou aos ministros presentes que agissem logo. "Todos aqui, como todo povo ali fora, têm algo a perder", disse Jair Bolsonaro, referindo-se aos membros da gestão que não estavam presentes na reunião.

Dissidentes estariam 'no lugar errado'

Para Jair Bolsonaro, o cenário político do país havia mudado desde 2018, quando venceu as eleições presidenciais. "Vocês sabem o que está acontecendo. Achando que esses caras estão de brincadeira?", disse Bolsonaro, referindo-se a atores da política nacional que estariam corroborando com uma iminente fraude no sistema eleitoral.



"Alguém acredita em Fachin, Barroso e Alexandre de Moraes? Se acreditar, levanta braço? Acredita que são pessoas isentas?", questionou o então presidente, ao que os presentes no encontro permaneceram calados. Além de exigir ação imediata dos presentes no encontro, Bolsonaro afirmou que, a partir daquele momento, passaria a exigir dos ministros que concordassem com as suas alegações a respeito das falibilidade das urnas eletrônicas. Quem discordasse dele estaria "no lugar errado".



"Se não tiver argumento pra me demover do que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Tá no lugar errado. Se tá achando que eu vou ter 70% dos votos e vou ganhar como ganhei em 2018, e vou provar, o cara tá no lugar errado", disse o presidente na reunião de julho de 2022.



Presidente exigiu 'desvio de finalidade' dos ministros, diz Moraes



Para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que autorizou os mandados de busca e apreensão da Operação Tempus Veritatis, a exigência de Jair Bolsonaro aos seus ministros demonstra "total desvio de finalidade" das funções dos cargos públicos. O então presidente estaria, segundo Moraes, ordenando a promoção de "desinformações e notícia fraudulentas" quanto ao sistema eleitoral.



"Nesse sentido, o então presidente da República exige que seus ministros - em total desvio de finalidade das funções do cargo - deveriam promover e replicar, em cada uma de suas respectivas áreas, todas as desinformações e notícias fraudulentas quanto à lisura do sistema de votação, com uso da estrutura do Estado brasileiro para fins ilícitos e dissociados do interesse público", disse Moraes em trecho do despacho que autorizou buscas nos alvos investigados pela PF.

Com informações do Estadão Conteúdo.