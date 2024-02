Rodrigo Pacheco destacou o papel exercido por Abílio Diniz "nas transformações do setor produtivo" - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), divulgou há pouco nota de pesar à imprensa "lamentando profundamente" a morte do empresário Abilio Diniz , aos 87 anos, neste domingo, em São Paulo. O senador enfatizou que Abilio foi um dos principais empresários brasileiros, participou ativamente das transformações do setor produtivo e teve papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do país."Levou recentemente para seu programa na TV, do qual tive a honra de participar, toda a sua experiência na discussão de temas relevantes para os brasileiros", pontuou. "Homem inteligente, atencioso e exemplar, por quem eu nutria profunda admiração", continuou, acrescentando que deixa seus sentimentos à Geyze Diniz, aos filhos, demais familiares, amigos e admiradores.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) também lamentou a morte do empresário Abilio Diniz, que construiu um império no setor de varejo. "Perdi um amigo. O país perdeu um exemplo de empreendedor, de competência", escreveu em sua conta no X (antigo Twitter).



O deputado salientou que Abílio sempre viu o Brasil com "otimismo, com esperança e fé inquebrantável no nosso futuro. Meus sentimentos à família e aos amigos".