Ministra do Planejamento, Simone Tebet, lembrou de sua participação no programa de Abílio Diniz na CNN - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 18/02/2024 22:52

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, escreveu na noite deste domingo, 18, nas redes sociais que recebeu com tristeza a notícia do falecimento do empresário Abilio Diniz. Segundo ela, Abilio foi uma liderança empresarial brasileira, um homem determinado e com grande contribuição ao País.



"Lembro a oportunidade que tive de ser entrevistada por ele em seu programa ‘Caminhos com Abilio Diniz’, na CNN, onde conversamos sobre o assunto que tínhamos em comum: o amor ao Brasil e as medidas necessárias para colocá-lo no eixo, na direção de um desenvolvimento sustentável", disse, deixando carinho à família e amigos do empresário.

Já o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, lamentou a morte do empresário Abilio Diniz, neste domingo, em São Paulo, salientando que se tratou de um exemplo de empreendedorismo e aposta no Brasil.



"Levou os alimentos brasileiros para o mundo todo", enfatizou, acrescentando que o empresário compartilhou sua trajetória de sucesso e dividiu conhecimento e exemplos. "Que sua lição de empreendedorismo possa sempre se perpetuar", desejou o ministro em um post publicado nas redes sociais.

O titular da Pasta das Comunicações, Juescelino Filho, escreveu em suas redes sociais que o Brasil perde mais uma referência no mundo dos negócios: o empresário Abilio Diniz, que fez história com o Pão de Açúcar. Abilio faleceu neste domingo, aos 87 anos, na capital paulista. "Também exemplo de dedicação e de esperança em um País melhor. Que Deus o receba no Reino e conforte os corações dos familiares e amigos neste momento de dor."