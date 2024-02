Casa foi atingida por vagão após o acidente - Reprodução/RPC

Publicado 19/02/2024 10:46

Paraná - Um acidente entre um trem e um caminhão gerou transtornos na cidade de Rolândia, no norte paranaense, neste domingo (18). Após a colisão, partes do veículo ferroviário invadiram casas às margens da estrada.

Um vídeo do ocorrido mostra uma carreta ultrapassando um sinal vermelho e sendo atingida pelo trem da empresa Rumo Logística, que transportava uma carga de soja. Veja:

Trem descarrila após ser atingido por caminhão e vagões invadem casas no norte do Paraná.



Em nota, a Rumo Logística informou que não houve nenhum ferido no acidente. A companhia também reforça que o erro que causou o acidente foi do motorista da carreta, que avançou um sinal vermelho.

Confira o posicionamento completo:

"Na tarde do domingo (18/02), em Rolândia (PR), uma carreta, em total imprudência e desrespeitando as leis de trânsito, atravessou a preferencial de uma Passagem em Nível devidamente sinalizada, e com o sinal vermelho, resultando em uma colisão com um trem. O maquinista acionou a buzina e os freios de emergência, mas não foi possível evitar o impacto devido ao peso e tamanho da composição. Ninguém ficou ferido. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a linha férrea sempre tem preferência, sendo infração gravíssima atravessar uma Passagem em Nível sem parar previamente.



Os vagões transportavam soja, mas não houve derramamento de carga. Equipes da concessionária foram chamadas para realizar a limpeza dos detritos e o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar o primeiro atendimento.



A empresa informa que tem se empenhado na conscientização e prevenção de acidentes, realizando diversas campanhas em vários municípios do Paraná. No entanto, mesmo com esses esforços, atitudes imprudentes infelizmente persistem. A concessionária reforça a importância do cumprimento das normas de trânsito, especialmente ao cruzar passagens em nível, e continua comprometida em intensificar suas iniciativas educativas para promover a segurança nas vias".