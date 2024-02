Abílio era fanático por esportes - Divulgação

Publicado 19/02/2024 07:47

O velório de Abilio Diniz, que morreu neste domingo (18), ocorrerá das 11h às 15h desta segunda-feira, 19, no Salão Nobre do MorumBis, estádio do São Paulo Futebol Clube, o time do coração do empresário. O velório será aberto ao público, mas o enterro, cujo local não foi revelado, será reservado aos familiares."Um dos maiores e mais inovadores empresários do Brasil, Abilio sempre se guiou pelos valores que construiu ao longo de sua vida, pautada pela fé, pela disciplina, pelo amor à família e ao seu país", diz nota divulgada pela família de Abilio."O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. A família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho neste momento tão difícil", diz o comunicado.