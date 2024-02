Marcinha faleceu junto de seu marido, Ivan 'da Van' - Reprodução

Publicado 20/02/2024 09:13 | Atualizado 20/02/2024 09:27

Ceará - A cantora de forró Marcinha Sousa e seu marido ''Ivan da Van'' foram encontrados mortos nesta segunda-feira (19). Os dois tentaram atravessar uma ponta na cidade de Jardim, no interior do Ceará, no último domingo (18), mas acabaram morrendo afogados.

O veículo do casal foi localizado pelo Corpo de Bombeiros dentro de um rio, a cerca de 100 metros de distância de uma ponte, que fica na área rural da cidade.

A principal hipótese é que o carro tenha caído e sido arrastado pela força das chuvas que caíam sobre a região. Os dois corpos estavam dentro do veículo.



Marcinha é irmã de Fernando Pisadinha, que também é cantor. A artista tem cerca de 500 mil seguidores nas redes sociais. Ela usava estas plataformas para divulgar seu trabalho.