Ministro participou do programa Roda Viva, da Tv CulturaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 20/02/2024 09:49

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou na noite desta segunda-feira, 19, que o governo federal vai continuar "perseguindo o déficit zero" proposto pelo novo arcabouço fiscal No entanto, questionado sobre um "plano B" para lidar com o tema, caso não se consiga atingir a meta, o ministro se esquivou.

"Nesse primeiro mês, já houve um aumento da arrecadação. Mais uma vez nós vamos superar todas as projeções pessimistas, e nós vamos continuar perseguindo a meta do déficit zero", disse Padilha em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura. "O presidente Lula vai mostrar que é um presidente que combina responsabilidade social com saúde das contas públicas," concluiu o ministro sobre o tema.