Fenômeno é considerado incomum na regiãoFoto:Reprodução/Internet

Publicado 23/02/2024 14:15

Um tornado atingiu a zona rural de Alagoas causando danos em pelo menos dez residências. O fenômeno destelhou casas e causou prejuízos para moradores da região de Estrela de Alagoas, onde o tornado foi registrado nesta quinta-feira, 22. Não há registro de feridos. O fenômeno é considerado incomum na região.

Em um vídeo divulgado em redes sociais, é possível ver uma espiral de vento passando pelas residências da região, já com estragos. Um homem aponta para os telhados quebrados dentro de casa e grita para que as demais pessoas se abriguem dentro de casa para se proteger.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh-AL) confirmou se tratar de um tornado de pequena proporção. Na escala Fujita, que mede a intensidade do fenômeno, os registros foram de nível f0 - em casos desse tipo, os ventos atingem cerca de 117 km/h.Vinicius Pinho, superintendente de Prevenção em Desastres Naturais no Estado, explicou, em nota, as características e razões do fenômeno. Segundo ele, tornados são caracterizados por ventos ciclônicos que rotacionam em grande velocidade em volta de um centro de baixa pressão. O tornado se materializa quando seu funil toca o chão, conectando uma nuvem de tempestade ao solo."No caso do município alagoano, o cisalhamento do vento, que é a mudança na direção do vento e um aumento da velocidade com a altura, cria uma tendência de rotação horizontal na baixa atmosfera, essa mudança favorece o aumento da velocidade do vento", afirmou Pinho.