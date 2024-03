Marcola e a mulher, Cynthia Giglioli Herbas Camacho - Reprodução

Publicado 02/03/2024 12:10 | Atualizado 02/03/2024 12:20

São Paulo - A mulher de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder máximo do Primeiro Comando da Capital (PCC), quitou sua dívida com o Hospital Albert Einstein, após ser processada pelo estabelecimento por inadimplência no ano passado. Em 2021, Cynthia Gigliolli Herbas Camacho fez uma rinoplastia (procedimento estético realizado no nariz) pelo valor de R$ 13 mil, mas só havia efetuado o pagamento de R$ 8 mil, de acordo com a unidade de saúde. A informação é do portal 'Metrópoles'.

Após quase um ano, a esposa de Marcola fez um acordo na Justiça em que reconheceu uma dívida de R$ 7,5 mil, e concordou em pagar R$ 6,5 mil à vista. A transferência foi realizada no último dia 26 de fevereiro.

Cynthia se internou na manhã do dia 2 de agosto de 2021, para fazer uma rinoplastia geral, e teve alta no dia seguinte. A quantia de R$ 8 mil foi quitada no momento da internação, já os outros R$ 6 mil deveriam ter sido pagos até o dia 20 daquele mês.

Com o pagamento da dívida, a advogada do Albert Einstein fez uma petição ao juiz Rodrigo Garcia Martinez, da 12ª Vara Cível de São Paulo, para que o acordo com a mulher de Marcola seja homologado. O líder do PCC cumpre pena no Presídio Federal de Brasília desde 2019, tendo sido condenado a mais de 330 anos de prisão.