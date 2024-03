Material apreendido pela PM em laboratório de drogas clandestino em Goiânia - Divulgação / PM de Goiáis

Publicado 02/03/2024 12:17 | Atualizado 02/03/2024 12:57

Ações das forças de segurança causaram a morte de ao menos nove pessoas na sexta-feira (1º), em Goiânia, capital de Goiás. Segundo relatos dos agentes, os óbitos ocorreram após confrontos entre os policiais e os suspeitos em diferentes operações.

No embate com o maior número de vítimas, o Comando de Operações de Divisas (COD) registrou cinco mortos durante a Operação Vanguarda. De acordo com os policias, a ação aconteceu no Parque Santa Cruz após uma morte e tentativa de chacina entre facções rivais.

Chamadas para verificar a ocorrência na região, as forças do COD fecharam a rua Leonardo da Vinci, no Jardim da Luz, e foram recebidas com disparos pelos suspeitos, que estavam todos dentro de um veículo.

Segundo os policiais, o serviço médico foi acionado e os baleados chegaram a receber atendimento, mas não resistiram e morreram no local. Foram apreendidos três pistolas e dois revólveres, além de um carro roubado.

No mesmo dia, uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam) foi chamada para verificar um Corolla roubado e foi recebida a tiros pelo suspeito, de 24 anos, no Setor Santos Dumont. Após revidar e matar o homem dentro do carro, os policiais encontraram uma pistola calibre 380 e 123 comprimidos de ecstasy. A vítima já havia sido presa outras oito vezes por crimes de roubo, receptação de veículo roubado e tráfico.

Uma outra equipe da Rotam também foi acionada para atender um caso de furto de loja em Jardim Novo. Com apoio de policiais do 30° BPM, os agentes conseguiram localizar dois suspeitos e iniciaram perseguição. Um deles tentou fugir pulando alguns muros, mas foi cercado e morto após iniciar uma troca de tiros. O comparsa foi preso. Com eles foram apreendidos um revolver calibre 38 e seis munições.

A próxima ocorrência aconteceu na rodoviária de Campinas, no Setor Aeroporto, e, segundo o boletim de ocorrência, dois atiradores, em uma motocicleta e em uma bicicleta, dispararam contra usuários de drogas e moradores de rua deitados na calçada. Eles foram interpelados por uma patrulha da 7º Batalhão da PM e um dos suspeitos foi morto após confronto. O segundo conseguiu fugir.

O último confronto ocorreu no Setor Residencial Solar Ville, em Goiânia. O Comando de Operações de Divisas foi acionado devido a suspeita da existência de um laboratório de drogas, que fazia entrega via de delivery na região. Ao chegarem no local, os policiais avistaram um homem, que entrou dentro de um imóvel e deu início ao tiroteio. Ele foi morto pelos agentes no local.