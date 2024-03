Perícia examinou o local do crime - Reprodução/Band

Perícia examinou o local do crimeReprodução/Band

Publicado 04/03/2024 10:12

São Paulo - Uma agente da Guarda Civil Municipal, de 56 anos, foi assassinada na Avenida dos Bandeirantes, na altura do bairro Vila Olímpia, na Zona Sul da capital paulista. O caso aconteceu por volta das 18h deste domingo (3).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a vítima estava parada em sua motocicleta no semáforo quando dois homens em uma outra moto a abordaram e anunciaram um assalto. Em seguida, os dois suspeitos atingiram a agente com disparos.

Os criminosos fugiram, levando a arma da mulher. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, em Jabaquara, na mesma região da cidade.

A perícia foi acionada ao local e o caso foi registrado como latrocínio no 27º Distrito Policial (Campo Belo).