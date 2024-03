Josemar Resplandes Nunes Filho tinha 32 anos e morreu após ser baleado - Reprodução

Publicado 04/03/2024 10:33

Maranhão - Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após um homem atacar a tiros uma padaria em Imperatriz, no Maranhão, neste domingo (3).

De acordo com a Polícia Civil, Josemar Resplandes Nunes Filho, de 32 anos, que trabalhava como vigilante, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras quatro vítimas foram atingidas pelos disparos dentro do estabelecimento, mas não correm o risco de morte.

Até o momento, não se sabe a motivação do ataque e se apenas uma pessoa participou do crime. Mas a principal suspeita da corporação é de crime de execução, no qual Josemar era o alvo e outras pessoas foram atingidas por bala perdida.

"Uma pessoa foi presa por suspeita de participação no crime, porém, mas não tinha participação no tiroteio. Ainda assim, ele foi preso porque estava com uma arma de fogo e não tinha porte autorizado", disse o delegado James dos Anjos, que investiga o caso.