Em nota, a CPTM informou que não houve interrupção na operação do Expresso AeroportoReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/03/2024 10:26 | Atualizado 06/03/2024 10:40

Um vigilante terceirizado, de 54 anos, que presta serviços à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi atropelado na manhã desta quarta-feira, 6, por um trem que operava pelo Expresso Aeroporto. O acidente aconteceu por volta das 6h50 nas proximidades da estação Palmeiras-Barra Funda.

O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital das Clínicas a bordo do helicóptero Águia da Polícia Militar, o estado de saúde dele não foi divulgado. Em nota, a CPTM informou que acompanha, junto à empresa terceirizada, os atendimentos ao vigilante. Segundo a companhia, não houve interrupção na operação do Expresso Aeroporto.

O serviço liga o Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo à Estação da Barra Funda, na zona oeste da capital. A viagem dura cerca de uma hora até o Terminal 3, o mais distante do aeroporto, com três paradas no sentido de ida e quatro na volta

O Expresso Aeroporto custa os mesmos R$ 5,00 cobrados nas estações da CPTM e do metrô e funcionam todos os dias, incluindo fins de semana e feriados. O primeiro trem parte às 5h da manhã e ao longo do dia, continua saindo de hora em hora, sempre nos horários cheios, até meia-noite.