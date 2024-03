Bolsonaro vem insistindo para que Tarcísio de Freitas se filie ao PL - José Cruz / Agência Brasil

Publicado 06/03/2024 11:10

O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), admitiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "está pressionando" para ter o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nas fileiras do PL "Mas não há motivos para ele sair", disse Pereira em referência à eventual desfiliação de Tarcísio do Republicanos para entrar na sigla do ex-mandatário.

Nesta terça-feira, 5, Tarcísio deu os primeiros sinais de que pode deixar seu atual partido. Com convites de Bolsonaro para que ele integre o PL, o governador afirmou que todos os pedidos do padrinho político "tocam lá no fundo do meu coração". No entanto, disse, não tem nenhum movimento a ser feito "neste momento".

"Os partidos que compõem a nossa base, o PL, o Republicanos, o PP, o MDB, o PSD, a gente considera um grande grupo, é um time só, então eu acho que isso é o mais importante agora. Neste momento, não tem movimento nenhum a ser feito", disse Tarcísio, sem descartar totalmente uma migração, durante visita à fábrica da montadora Toyota, em Sorocaba (SP).

Não é a primeira vez que a permanência de Tarcísio no Republicanos é questionada. Quando houve o impasse entre o governo paulista e o governo federal no que diz respeito às obras do Túnel Santos-Guarujá — o Executivo paulista quase foi escanteado mesmo tendo um representante do Republicanos no Ministério de Portos e Aeroportos, o ministro Silvio Costa Filho —, falou-se na possível saída do governador da legenda. Na época, o impasse exigiu articulação do presidente nacional do Republicanos, que reuniu o governador e o ministro em Brasília para resolver a questão.