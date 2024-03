Possíveis disfarces usados por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça - Divulgação: Polícia Fderal

Possíveis disfarces usados por Deibson Nascimento e Rogério MendonçaDivulgação: Polícia Fderal

Publicado 11/03/2024 13:59

A Polícia Federal (PF) divulgou nesta segunda-feira, 11, projeções que mostram possíveis disfarces usados por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, criminosos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró , no Rio Grande do Norte, no mês de fevereiro. Há quase um mês, as autoridades de segurança realizam buscas na região de Mossoró para tentar recapturar os foragidos.

"Trabalha-se com essa nova possibilidade visual e são projeções de crescimento de cabelo, barba e uso de disfarces, as quais foram elaboradas por papiloscopistas do setor de Representação Facial Humana do Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal, em Brasília", disse o órgão.

Na sexta-feira passada, 8, a PF prendeu um suspeito de ajudar os foragidos . A prisão do suspeito foi realizada em Fortaleza, no Ceará. No total, a PF já prendeu seis pessoas que teriam auxiliado na fuga, mas ainda não conseguiu recapturar os fugitivos.

A Polícia Federal espera que as simulações ajudem a população a identificar os criminosos e, deste forma, a polícia possa prendê-los.

A operação envolve cerca de 600 agentes de segurança, incluindo Polícia Federal, Polícia Penal Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Corpo de Bombeiros. Policiais militares de Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Goiás também participam do serviço.

Recentemente, a Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias (Senappen) decidiu transferir o Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, para outra unidade. O líder do Comando Vermelho cumpria pena em Mossoró.