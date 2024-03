Policial militar desce da viatura e agride menino com tapa no rosto - Reprodução / Internet

Policial militar desce da viatura e agride menino com tapa no rostoReprodução / Internet

Publicado 11/03/2024 14:45 | Atualizado 11/03/2024 14:53

Um adolescente de 13 anos foi agredido com um tapa no rosto por uma policial militar no bairro de Tatuquara, periferia de Curitiba, no Paraná. O caso, que aconteceu neste domingo (10), foi registrado por outros jovens que acompanham a vítima e causou repercussão na internet. A Polícia Militar afirmou que instaurará um procedimento administrativo para apurar os fatos com 'rigidez e transparência'.

Policial agride menino de 13 anos em bicicleta com tapa na cara em Curitiba



Em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver uma viatura da Polícia Militar passando por alguns meninos que andavam em bicicletas pela rua. As imagens mostram a agente gritando algo contra a vítima e saindo do veículo. Logo em seguida, ela se aproxima e dá um tapa no rosto do adolescente, que não reage. Ela retorna para o automóvel em meio a xingamentos e os ciclistas se dispersam.



A denúncia foi feita pelo deputado estadual Renato Freitas (PT-PR) na rede social X, antigo Twitter. O parlamentar acusou a militar de truculência. "Será que ela agiria com essa covardia nos bairros nobres com os filhos dos poderosos?", postou.

Ainda de acordo com a assessoria de Renato, a família do menino não quis se manifestar com medo de represálias.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que "tomou conhecimento da ocorrência envolvendo uma militar estadual e um adolescente na cidade de Curitiba, onde apurará a conduta com rigidez e transparência sob o prisma da administração militar, mediante instauração de procedimento administrativo, na forma da lei em vigor".

A PM ainda acrescentou que "reitera seu compromisso inabalável com a lei, a ordem e a ética, e repudia

veementemente qualquer comportamento contrário a esses princípios. Ações ilegais cometidas por militares estaduais não refletem os valores e o profissionalismo da corporação, que se dedica diuturnamente à proteção e ao bem-estar da população paranaense, na preservação da ordem pública e manutenção da paz social."