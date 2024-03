Cabeça d'água atingiu ribeirão em Paranavaí, noroeste do estado - RPC / TV Globo

Cabeça d'água atingiu ribeirão em Paranavaí, noroeste do estadoRPC / TV Globo

Publicado 18/03/2024 11:25 | Atualizado 18/03/2024 11:32

Três jovens de 15,16 e 17 anos morreram após serem arrastados por uma cabeça d'água em uma cachoeira na cidade de Paranavaí, noroeste do Paraná, na tarde deste domingo (17). Eles estavam em um grupo de oito pessoas, e não conseguiram sair a tempo das margens do rio. O Corpo de Bombeiros segue procurando por uma quarta vítima, que segue desaparecida.

De acordo com a corporação, oito pessoas estavam no local por volta das 16h quando ocorreu o incidente. Quatro conseguiram escapar a tempo, mas os adolescentes foram levados pela enxurrada. Os militares conseguiram localizar os corpos das vítimas na região com auxílio de equipamentos especiais, mas uma mulher não foi encontrada. Equipes reiniciaram os trabalhos de buscas na manhã desta segunda-feira (18).

Um morador da região falou à RPC, afiliada da Rede Globo, que foi ao local após ouvir pedidos de socorro das vítimas. Tiago Domingos Duarte, que mora na divisa com o ribeirão, ligou para os bombeiros assim que ouviu os gritos vindo do local.

Ele contou que vizinhos se mobilizaram para auxiliar no resgate. "Um amigo meu desceu, tirou uma mulher e mais duas crianças. A gente não via, só escutava os gritos e ia acompanhando", disse.

Cabeça d'água

Também conhecida como tromba d'água , o fenômeno é comum em áreas de relevo acidentado, como serras e montanhas, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. A atividade ocorre quando, após um período de intensas chuvas, especialmente em regiões de cabeceiras de rios situadas em terrenos elevados, uma grande quantidade de água é repentinamente liberada, descendo pelas encostas e vales de forma avassaladora.



As cabeças d'água são caracterizadas por um rápido aumento no volume de água em rios e córregos, levando a correntezas fortes e, muitas vezes, a inundações súbitas. Essas ondas de água podem arrastar tudo em seu caminho, incluindo rochas, árvores, e até mesmo causar danos a construções.