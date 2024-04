Natália Coimbra Jussiane - Redes sociais

Publicado 05/04/2024 20:19

Maringá - A morte prematura de Natália Coimbra Jussiani, aos 26 anos, causou profunda comoção na cidade de Maringá, no Paraná. A jovem, neta do advogado e ex-deputado Joel Coimbra, estava grávida de sete meses. O prefeito da cidade Ulisses Maia (PSD) expressou suas condolências em uma nota publicada em suas redes sociais.

O falecimento da jovem tem gerado uma onda de comoção nas redes sociais, com mensagens de pesar vindas de amigos e familiares. "Hoje estou de luto após esse acontecimento inacreditável. É a dor mais intensa que um ser humano pode sentir", disse a mãe de Natália.

Há suspeitas de que complicações decorrentes da dengue possam ter sido a causa de sua morte. No entanto, de acordo com 'O Maringá', ela foi diagnosticada com Síndrome de Hellp, uma condição rara de saúde.