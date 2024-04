Inmet emite alerta de chuvas intensas para RJ, SP e MG

Na foto, vista do mirante do Leblon mostra tempo encoberto; Inmet emitiu alerta de chuvas intensas para esta terça e quarta - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 09/04/2024 17:31

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (9), alertas para risco de chuvas intensas nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e áreas ao sul de Minas Gerais. De acordo com o órgão, o alerta vale até está quarta-feira (10) e o volume total de chuva pode chegar a 50 milímetros (mm) em 24h, com ventos de até 60 km/h, indicando "Perigo Potencial". Apesar do baixo risco de ocorrências como corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores, há possibilidade de alagamentos.

Além disso, um alerta vermelho de 'Grande Perigo' foi emitido para acumulados de chuvas em Salvador (BA), enquanto partes do Mato Grosso, Pará, Tocantins e Goiás estão sob alerta de "Perigo" para chuvas intensas.



As áreas destacadas em amarelo indicam "Perigo Potencial" para chuvas intensas, enquanto as áreas em laranja representam um alerta de "Perigo". A mancha vermelha sobre Salvador sinaliza um "Grande Perigo" em relação aos acumulados de chuva, com previsão de precipitação superior a 100 mm/dia, aumentando significativamente o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.