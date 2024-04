José Múcio, ministro da Defesa - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 14/04/2024 11:12 | Atualizado 14/04/2024 11:18

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, vai apresentar prioridades da pasta para 2024 à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara na próxima quarta-feira (17). Aos deputados, meses após assumir o cargo no ano passado, o chefe da pasta afirmou ter despolitizado as Forças Armadas.

A presença do ministro no colegiado atende aos requerimentos protocolados pelos deputados Lucas Redecker (PSDB-RS) e Albuquerque (Republicanos-RR) em março de 2024. Redecker diz que, em janeiro de 2023, o governo federal anunciou uma reorientação quanto ao rumo e as prioridades para a defesa nacional. O parlamentar afirma que, de acordo com o Executivo, as mudanças implementadas buscam reafirmar o papel constitucional das Forças Armadas como garantidoras da integridade territorial.

"Não é novidade que as nossas Forças Armadas gozam de grande credibilidade junto à opinião pública e que também contribuem significativamente com o desenvolvimento científico e tecnológico nacional. Na qualidade de instância competente para analisar e deliberar sobre todas as matérias relacionadas à política de defesa, a CREDN deve ouvir, primeiro, o ministro de Estado, nosso antigo colega de Parlamento, José Múcio", diz o requerimento.

Albuquerque argumentou que informações relativas ao desenvolvimento dos projetos prioritários da Marinha, do Exército e da Aeronáutica devem ser prestadas ao colegiado. No requerimento, solicitou esclarecimentos sobre o desenvolvimento dos caças F-39 Grippen, do KC-390, do submarino nuclear, da modernização dos blindados e da proteção cibernética.

No documento, o deputado ainda pede um debate sobre a valorização dos profissionais militares, especialmente dos militares da reserva que serviram na Amazônia "em tempos difíceis".

Além do ministro, também devem comparecer à reunião extraordinária os comandantes da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, do Exército, Tomás Ribeiro Paiva, e da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno.