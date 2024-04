Vereadores Ricardo Queixão, Luiz Carlos Alves Dias e Flavio Batista de Souza - Divulgação

Publicado 16/04/2024 12:34 | Atualizado 16/04/2024 12:39

Além dos parlamentares, outras 11 pessoas foram presas, suspeitas de fraudar licitações públicas em várias cidades do estado. Entre os alvos estão empresários e agentes públicos de prefeituras e câmaras municipais.

De acordo com os investigadores, as empresas alvos atuavam de forma recorrente para frustrar a competição nos processos de contratação de mão de obra terceirizada em diversas prefeituras e Câmaras Municipais do estado.

Os contratos firmados somam mais de R$ 200 milhões nos últimos anos e a facção criminosa PCC tinha influência na escolha dos ganhadores de licitações e na divisão dos valores obtidos ilicitamente.

Vereadores presos

O primeiro parlamentar preso é Flávio Batista de Souza (Podemos). Ele é vereador na cidade de Ferraz de Vasconcelos, onde está no seu terceiro mandato na Câmara Municipal. Ele chegou a ser presidente da Casa entre 2021 e 2022. Foi eleito em 2020 com 1.843 votos.

Flavio Batista de Souza (Podemos) é empresário e conhecido como Inha Divulgação: Câmara de Ferraz de Vasconcelos



O outro vereador preso é Luiz Carlos Alves Dias (MDB), de Santa Isabel. Empresário do ramo imobiliário, Luis Carlos foi presidente da Câmara de Vereadores em dois períodos: entre 2013 e 2014, e entre 2019 e 2023.

Ele, aliás, faz parte do Conselho de Ética e Disciplina Parlamentar da Casa. Na eleição de 2020 teve 539 votos.



Luiz Carlos Alves Dias (MDB), o Luizão Arquiteto, de Santa Isabel, no interior de SP Divulgação: Câmara de Santa Isabel

O terceiro vereador preso é Ricardo Queixão (PSD), de Cubatão. A chegada dele ao Legislativo municipal aconteceu em 2012. Ligado à Escola de Samba da Vila dos Pescadores, ele recebeu 1.031 votos nas eleições de 2020.

Vereador Ricardo Queixão (PSD), da cidade de Cubatão, no litoral de SP Divulgação: Câmara Municipal de Cubatão

As defesas dos presos ainda não se manifestaram sobre as prisões de hoje, assim como a Câmara de Ferraz de Vasconcelos. Já as Câmaras de Cubatão e Santa Isabel disseram que estão colaborando com as investigações.