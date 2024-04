Imagens gravadas por colegas mostram manchas de sangue no chão - Reprodução: redes sociais

Publicado 18/04/2024 12:04 | Atualizado 18/04/2024 12:30

Um adolescente, de 16 anos, atirou em um colega, de 15 anos, na manhã desta quinta-feira (18) dentro da Escola Estadual de Coité das Pinhas, em Igaci, interior de Alagoas. A vítima foi atingida com cinco tiros e socorrida em estado grave. O autor dos disparos foi apreendido pela polícia.

Em depoimento, o atirador disse que comprou a arma com a intenção de praticar o crime. A Polícia Civil ainda não sabe onde o jovem conseguiu o equipamento.

Os disparos aconteceram por volta das 7h30, quando os alunos já estavam dentro da sala para iniciar as aulas, mas ninguém mais ficou ferido. Testemunhas disseram à polícia que o crime teria acontecido porque a vítima estava namorando com a ex-namorada do atirador.

O jovem baleado precisou ser submetido a uma cirurgia no Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. Ele foi atingido na região cervical, tórax, abdômen e nos braços. A direção do hospital informou que a vítima chegou na unidade de saúde consciente.

De acordo com Secretaria de Estado da Educação de Alagoas (Seduc), o atirador e a vítima estudam na mesma escola, porém, o estudante ferido disse que não conhece o autor do crime. As aulas foram suspensas e só devem retornar na próxima segunda-feira (22).

A Seduc também informou que adotou as providências necessárias para garantir assistência à vítima, "reafirmando o seu compromisso com a segurança e bem-estar de toda a comunidade escolar".

Já o Governo de Alagoas lamentou o ocorrido e disse que "tem sido extremamente atuante no desenvolvimento de ações para disseminar a cultura da paz".

O autor dos disparos foi levado para a delegacia onde foi registrado o ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

*Em atualização