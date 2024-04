Viatura da Polícia Militar - Divulgação/ Polícia Militar

Viatura da Polícia Militar Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 21/04/2024 15:28 | Atualizado 21/04/2024 17:42

Um homem, de 27 anos, morreu e oito pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros ocorrido durante um show em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar (PM), um suspeito invadiu a Academia Cultural Comunitária durante a madrugada deste domingo, 21, e disparou contra as pessoas que estavam no evento.



De acordo com o boletim de ocorrência, os homens baleados têm idades entre 21 e 31 anos, e as mulheres, 19, 31 e 36 anos. Os ferimentos à bala foram nos pés e nas pernas.



Ainda segundo o registro policial, os crimes aconteceram na Academia Cultural Comunitária, na Rua Coronel Duval de Barros, onde havia aproximadamente 150 pessoas.

Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros e levados para os hospitais municipais de Ibirité e Contagem.



No local há câmeras, mas a organizadora do evento que alugou o espaço não conseguiu acesso às imagens. O proprietário do espaço não foi localizado.



Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que "a perícia oficial esteve no local coletando elementos que irão subsidiar a investigação. A PCMG apura a dinâmica, motivação e autoria do crime". O corpo foi encaminhado para o Posto Médico Legal.

Até o momento, o autor dos disparos não foi preso. A polícia não informou se o suspeito já foi identificado.

*Com informações do Estadão Conteúdo